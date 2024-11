Polizia stradale, 'la strada non è luogo dove sfidare sorte'

"La nostra missione è chiara e segnata: dobbiamo educare le nuove generazioni a comprendere che la strada non è un luogo dove sfidare la sorte, ma uno spazio di vita che merita rispetto e responsabilità". Così il direttore delle specialità della Polizia e della Polizia Stradale Renato Cortese si è rivolto ai circa 800 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato a Roma ad un'iniziativa per ricordare le vittime della strada, in occasione della Giornata a loro dedicata con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Per il direttore generale dell'Ufficio scolastico della Regione Lazio Paola Sabatini "l'educazione stradale riguarda direttamente la tutela del bene più prezioso che abbiamo e che è la nostra priorità: la vita". L'evento si è concluso con l'intervento dei familiari delle vittime e con la liberazione di 50 palloncini bianchi in memoria dei ragazzi che hanno perso la vita sulla strada. Inoltre, è stata anche allestita una vera e propria città della legalità all'esterno del Foro Romano dove circa 600 alunni delle scuole primarie hanno potuto seguire percorsi educativi dedicati alla sicurezza stradale e visitare gli stand della Polizia



