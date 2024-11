Rosenbauer Panther Electric astronave che spegne gli incendi

Nel caso del Rosenbauer Panther 6ž6 non si riferiscono alla presunta pericolosità delle auto a batteria durante la ricarica o negli incidenti, bensì ad un importante progresso nella lotta agli incendi.

Con la prpulsione a batteria cresce infatti l'operatività di questo gigantesco mezzo che fa parte della categoria degli aircraft rescue and firefighting vehicle (ARFF) cioè dei mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco negli aeroporti.



Grazie ad una potenza combinata di oltre 1.200 Cv il sistema propulsivo elettrico del nuovo Rosenbauer Panther 6ž6 ne decreta la superiorità rispetto operativa rispetto ai modelli con motore diesel (si richiede che il veicolo possa scattare da fermo uscendo dalla rimessa nel più breve tempo possibile) ma anche con un basso impatto ambientale.

Il modello che viene ora venduto dall'austriaca Rosenbauer ai Vigili del Fuoco di mezzo mondo - con consegne nel 2025 - è una evoluzione del concept mostrato nel 2022, cambiato anche nel look oltre che nelle prestazioni.

Il nuovo Panther 6ž6 EV (che nel buio con le luci accese può sembrare un'astronave aliena) ha un set distintivo di fari Led che affermano di migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, non solo verso l'avanti ma anche in direzione delle aree su cui operare. Strumenti antincendio familiari Nonostante il suo gruppo propulsore elettrico, Le credenziali antincendio del Panther rimangono invariate con una pompa ad alta pressione, un sofisticato sistema di dosaggio della schiuma e una torretta brandeggiabile con movimento idraulico.

I serbatoi hanno una capacità fino a 12.000 litridi acqua, 1.450 litri di schiuma e 250 chilogrammi di polvere, una dotazione che la Rosenbauer indica come più che sufficiente per affrontare incendi ad alto rischio sulle piste.

La vera rivoluzione, tuttavia, è ciò che costituisce il sistema propulsivo del Panther 6ž6 Electric. I quattro motori elettrici hanno una potenza combinata di 980 Cv che salgono a 1.200 quando è attivata la modalità boost.

Secondo il costruttore lo sprint da 0 a 80 km/h si realizza in 19,7 secondi valore che deve tener conto che si tratta di un veicolo che pesa da 40 a 42,5 tonnellate e che, comune, risulta molto più performante della variante Diesel.

Il pacco batteria ha una capacità di 256 kWh tale da fornire l'energia che serve per muoversi sulle piste per due o tre minuti fino al sito operativo, per lo scarico dell'intero agente estinguente e per il viaggio di ritorno al deposito.

Panther supporta una ricarica rapida da 300 kW - attraverso una doppia presa collocata sul frontale - che consente di passare da zero al 100% di 'pieno d'energia' in 45 minuti. Oltre il 90% delle attività quotidiane del Panther, sottolinea l'azienda, può essere gestito con la sola energia elettrica mentre per il restante 10% c'è un generatore diesel Energy Backup System.



