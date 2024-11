Intesa su sicurezza stradale tra Polizia italiana e brasiliana

Memorandum d'intesa in materia di polizia stradale tra la Polizia di Stato e la Polìcia Rodoviària Federal del Brasile sulla sicurezza stradale. L'accordo è stato sottoscritto dal direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, prefetto Renato Cortese e dal direttore generale della Polizia stradale federale brasiliana, Antonio Fernando Souza Oliveira.

Si avvia così la collaborazione bilaterale con la polizia brasiliana sul tema cruciale della sicurezza stradale, una delle priorità perseguite dalla Polizia di Stato, che richiede un'azione coordinata e sinergica per ridurre l'incidentalità.

Il memorandum rafforza l'impegno comune di sviluppare soluzioni efficaci attraverso azioni mirate nei settori della formazione e informazione, percorsi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali ed alla tutela degli operatori di polizia, nonché mediante la condivisione delle buone pratiche e di soluzioni a problemi specifici che possono sorgere nelle sfere di interesse e di operatività.

La cooperazione tra i due Paesi proseguirà con la definizione di linee guida finalizzate alla diffusione della cultura della guida sicura e alla costruzione di un sistema della sicurezza stradale che superi i confini nazionali.



