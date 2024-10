Crash test Euro NCAP, sotto la lente la guida assistita

La guida assistita è stata messa alla prova da Euro NCAP su percorsi autostradali di cinque modelli di auto: Bmw i5, Mercedes-Benz Classe C, Volkswagen ID.7, Volvo EC40 e Byd Atto 3. La valutazione di Euro NCAP sui sistemi di guida assistita, (introdotta per la prima volta nel 2020), misura due "aspetti": l'Assistance Competence, il 'bilanciamento' tra il livello di assistenza offerto dal veicolo, l'aiuto che il sistema offre al conducente e i suoi limiti; e il Safety Backup, i diversi interventi adottati in situazioni critiche per evitare una collisione, (ora estesi anche al rilevamento dei motociclisti, pedoni e ciclisti).

Euro NCAP ha anche ampliato i requisiti di valutazione dei sistemi di monitoraggio del conducente e introdotto misure aggiuntive per migliorare il controllo della velocità in rapporto al tipo di corsia, alle caratteristiche della strada e ai rischi specifici.Bmw i5 e Mercedes-Benz Classe C hanno ottenuto la valutazione "Molto buono": i sistemi offrono un valido controllo laterale e della velocità, che, al contempo, mantiene vigile il conducente affinché riprenda il controllo del veicolo, (se necessario).

Il Safety Backup della Mercedes, poi, ha ottenuto un punteggio particolarmente alto, grazie al fatto che l'auto si sposta verso il bordo della carreggiata ed esegue un arresto controllato, (nel caso il conducente non fosse reattivo).

Volkswagen ID.7 e Volvo EC40 hanno ottenuto "Buono", entrambe le auto sono risultate molto soddisfacenti.Byd Atto 3 è stata classificata "Non raccomandata": il sistema di controllo della velocità non legge correttamente i segnali, mentre il Safety Backup ottiene risultati molto modesti. Tutti i sistemi testati da Euro NCAP offrono solo assistenza, ma stanno emergendo tecnologie più avanzate che consentiranno ai conducenti di potersi concentrare sempre meno sulla guida.

