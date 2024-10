A Genova l'Aci driving experience per formare giovani alla guida

L'Automobile Club Genova e ACI Ready2Go, in collaborazione con Comune di Genova, Polizia Stradale, 118 Liguria e Inail hanno promosso "Aci Driving Experience", riservato ad oltre 250 studenti delle scuole secondarie superiori genovesi per sensibilizzare i ragazzi, futuri automobilisti, al rispetto delle regole del Codice della strada ed alla consapevolezza dei comportamenti corretti di guida. Nel corso della parte teorica, svolta presso l'aula magna del liceo Firpo/Buonarroti, sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza mentre la parte pratica sul piazzale dello stadio Luigi Ferraris, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo Abs e alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell'ostacolo. "Crash Scene", Polizia Locale e 118 Liguria: la simulazione di un incidente stradale e quali sono i comportamenti corretti da tenere, oltre ad una demo di primo soccorso.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali Aci - Istat nel Comune di Genova nel 2023, su una popolazione di 561.947 abitanti e 455.803 veicoli circolanti, si sono verificati 3.669 incidenti con 13 morti e 4.339 feriti, (nel 2022 erano stati rispettivamente: 3.910, 16 e 4.662). Nella classe di età fino a 17 anni, nel 2023 ci sono zero decessi e 265 feriti.

"La nostra mission è sempre stata rivolta alla sicurezza stradale - ha dichiarato Carlo Bagnasco, presidente di Aci Genova- a partire proprio da più giovani. Da diversi anni, infatti, ci occupiamo di formazione nelle scuole anche attraverso iniziative come Aci Driving Experience".

"Siamo giunti alla terza edizione di Aci Driving Experience - ha aggiunto Raffaele Ferriello, direttore di Aci Genova - e formato complessivamente oltre 700 giovani che hanno il compito importante di riportare in famiglia e tra gli amici quanto imparato nelle lezioni di teoria e pratica, amplificando, in questo modo, i messaggi sui temi della sicurezza".



