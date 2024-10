Mercedes lancia una nuova campagna per la sicurezza

La sicurezza è sempre stata una priorità per Mercedes-Benz che, attraverso la campagna "Defining Electric Safety", relativa ai veicoli elettrici della stella, sottolinea questa sua caratteristica. La comunicazione continua a seguire la scia di quanto mostrato nel 2023, in cui uno scontro frontale tra un'EQA ed una EQS SUV ha evidenziato le conseguenze che possono scaturire nel caso il sistema di mantenimento della corsia non riesca ad impedire al conducente di uscire dalla propria carreggiata.

In un'altra situazione, invece, questa campagna evidenzia come il sistema di frenata automatico d'emergenza arrivi in soccorso al guidatore mentre il conducente di un altro veicolo, a causa di uno starnuto, attraversa inavvertitamente uno stop.

Così, il dispositivo Mercedes-Benz va a proteggere tutti gli utenti della strada. E' questo il messaggio che "Defining Electric Safety" intende offrire: ovvero che i sistemi di assistenza Mercedes-Benz possono aiutare a disinnescare situazioni potenzialmente pericolose.

La campagna globale viene lanciata sui canali social Mercedes-Benz con l'hashtag #allforsafety.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA