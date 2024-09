Green NCAP, le elettriche fanno il pieno di sicurezza

Le elettriche viaggiano in sicurezza. Lo rivela la terza serie annuale dei test Green NCAP che assegna il massimo punteggio ai veicoli a zero emissioni sottoposti alla sessione di prove. In particolare, ad aggiudicarsi le cinque stelle, il suv Byd Seal U, che con un punteggio medio del 93%, si è distinto per emissioni allo scarico nulle, una buona efficienza energetica ed emissioni di gas serra minime. Con una ricarica di 11 kW, il veicolo ha a disposizione circa l’87% dell’energia caricata dalla presa elettrica.

Guadagna le cinque stelle anche la versione 2024 della Kia EV6 (punteggio medio: 94%): in termini di uscita dalla rete elettrica alla batteria, garantisce perdite di energia dal cavo di ricarica e dalla batteria notevolmente inferiori. Massimo punteggio anche per il primo suv elettrico di Toyota, la bZ4X che raggiunge un punteggio medio del 97%, soprattutto in termini di efficienza, ottenendo un buon 90,4% di uscita dalla rete elettrica alla batteria. La Peugeot 308 con motore diesel BlueHDi, ha ottenuto un risultato pari a 3 stelle, e 55% di punteggio medio.

L’alimentazione diesel convince non solo per i ragionevoli consumi di carburante, ma anche per il buon punteggio ottenuto nella categoria ‘Clean Air’, dimostrando un discreto controllo sull’emissione di inquinanti. Infine, la Volkswagen Taigo - crossover compatto leggero con motore a benzina - ha ottenuto 3 stelle e 53% di punteggio medio mentre per la Kia Ceed, utilitaria a benzina, sono solo 2 le stelle assegnate e 37% di punteggio medio. Le sue prestazioni ambientali - secondo giudizio tecnico di Green NCAP - richiedono ulteriori miglioramenti in termini di riduzione di emissioni e risparmio di carburante.

