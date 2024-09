Sabato a Trieste il progetto dell'Aci su sicurezza stradale

Sensibilizzare tutti sui comportamenti che aumentano il rischio di un incidente stradale e promuovere condotte virtuose e consapevoli. Sono questi gli intenti della prima edizione di "Obiettivo sicurezza" la manifestazione presentata questa mattina a Trieste, organizzata sabato 21 settembre dall'Automobile Club, la Regione ed il Comune di Trieste, nell'ambito del progetto TS4Safety FVG.

In piazza delle Borsa, dalle 10, saranno aperti 12 stand con esperti e istituzioni a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini. A disposizione del pubblico anche alcune strumentazioni, tra le quali il crash test e il simulatore di ribaltamento. Una navetta, messa a disposizione da Trieste Trasporti, accompagnerà i partecipanti anche al parcheggio della Risiera di San Saba, dove sarà possibile effettuare un test-drive che comprende la corretta posizione di guida, lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo Abs e altri consigli utili. "Per la sicurezza è necessario acquisire una 'cultura stradale', la distrazione, infatti, rimane la principale concausa degli incidenti - ha sottolineato Riccardo Novacco, vicepresidente dell'Automobile Club Trieste - l'auto deve essere un mezzo che permette di facilitare i nostri spostamenti quotidiani in comodità e sicurezza".

Tra le persone presenti alla conferenza c'era anche Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla Sicurezza, e Caterina De Gavardo, assessore comunale alle Politiche della Sicurezza, che hanno evidenziato, come gli altri intervenuti, l'importanza della prevenzione.

Nel 2023 a Trieste si sono verificati 790 incidenti stradali, con 5 vittime e 958 feriti. L'anno prima i sinistri erano stati 967 con 12 vittime e 1.165 feriti. Aci ha anche reso noto che in provincia di Trieste nel 2013 c'erano 126.075 autovetture e 46.315 motocicli, nel 2023, rispettivamente: 131.391 (+4,2%) e 52.080 (+12,4%). Nel solo Comune di Trieste, invece, nel 2013 circolavano 105.943 autovetture e 41.079 motocicli, nel 2023, rispettivamente: 110.020 (+3,8%) e 45.802 (+11,5%).



