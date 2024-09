Bosch all'IAA Transportation, debutta il Road Hazard Service

Più sicurezza sulle strade d'Europa grazie a Bosch Road Hazard Service, il servizio in tempo reale per auto e veicoli pesanti che fornisce ai guidatori informazioni sui potenziali pericoli presenti lungo il percorso e può ridurre così il rischio di incidenti potenzialmente per milioni di veicoli.

Questa importante novità, che verrà presentata all'imminente evento IAA Transportation di Hannover, si basa sui dati (anonimi) provenienti da un vastissimo parco clienti nonché da informazioni che arrivano da fornitori terzi, come i servizi meteorologici, gli operatori della viabilità e i gestori delle autostrade.

Le auto, i furgoni e i camion equipaggiati con Bosch Road Hazard Service inviano attraverso il Cloud diversi tipi di informazioni, tra cui temperatura esterna locale, attivazione dei tergicristalli o dei fendinebbia, interventi del sistema Esp e segnalazioni di incidenti o blocchi stradali.

Utilizzando flussi di informazioni già attive il guidatore viene avvertito su incidenti che si trovano sull'itinerario, su mezzi in panne, sulla presenza di veicoli che si muovono contromano ma anche su zone di pioggia, vento forte o visibilità limitata dalla nebbia fitta.

"Road Hazard Service - ha commentato Markus Heyn membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore mobility nell'anticipare questa novità della IAA Mobility di Hannover - segnala le condizioni di pericolo in tempo utile, prima che si verifichi una situazione critica.

"Nell'ambito dei veicoli commerciali e dell'autotrasporto - ha sottolineato Heyn - il servizio consente anche di reindirizzare i mezzi in modo efficiente e tempestivo per evitare i pericoli che si presentano all'improvviso" e, elemento determinante per questo tipo di attività evitare 'blocchi' nel viaggio.

Road Hazard Service fa parte dei Connected Map Services di Bosch, che permettono - attraverso 'swarm data' e informazioni meteorologiche - di essere utilizzati anche per ottimizzare i sistemi di assistenza alla guida, come l'adaptive cruise control o la frenata automatica di emergenza.

Quando ad esempio la strada è bagnata o scivolosa e presenta un coefficiente di attrito inferiore rispetto alla condizione di asciutto, i sistemi automatici di brodo devono poter avviare prima la frenata di emergenza per evitare il potenziale incidente. I Connected Map Services di Bosch - ricorda l'azienda - agiscono come un sensore aggiuntivo che guarda ben oltre il campo visivo del guidatore e i sensori radar e video del veicolo. E rappresentano un elemento fondamentale per le applicazioni di guida autonoma.

Utilizzano veicoli dotati di Connected Map Services - che beneficiano dell'esperienza combinata di tutti i veicoli connessi - i sistemi di bordo possono determinare elementi anche 'minimi' (ad esempio la velocità di guida ottimale in una tangenziale, l'esatta geometria della corsia o la traiettoria negli incroci) con precisione centimetrica. Generando di conseguenza, una guida autonoma più naturale e predittiva.

Road Hazard Service è in uso in milioni di autovetture da giugno 2024 e sarà disponibile per la prima volta sui veicoli Mercedes-Benz Trucks a partire dal dicembre di quest'anno.

L'obiettivo - ribadisce Bosch - è quello di estendere il servizio alle auto e ai camion di tutto il mondo, aumentando così la sicurezza stradale per il maggior numero possibile di persone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA