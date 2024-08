Asean Ncap, 5 stelle per 4 auto vendute nel sud est asiatico

Gac Emzoom, Chery Omoda 5, Mitsubishi XForce e Honda Accord: sono queste le vetture che nel corso di quest'anno si sono aggiudicate le cinque stelle nei test condotti dall'Asean Ncap, protocollo che valuta la sicurezza offerta dalle auto ai clienti dell'area sud est asiatico. Istituito nel dicembre del 2011 e operativo dal 2013, con la pubblicazione dei primi risultati, l'Asean Ncap è frutto della collaborazione tra il Malaysian Institute of Road Safety Research (Miros) e Global NCAP, che ha finanziato la prima fase del progetto. Lo schema prevede due valutazioni distinte: la protezione degli occupanti adulti mediante valutazione a stelle e la protezione degli occupanti bambini mediante valutazione percentuale.

In particolare, per quanto riguarda la protezione degli adulti i test si concentrano sull'impatto frontale offset su barriera deformabile a 64 km/h, su quello laterale e sulla valutazione della tecnologia di protezione della testa.

Per quanto riguarda la protezione dei bambini, invece, i test dell'Asean Ncap prendono in considerazione la protezione dei piccoli manichini durante l'impatto frontale e quello laterale e la relativa compatibilità dei seggiolini utilizzati, nonché la semplicità di installazione. La Gac Emzoom si aggiudica un punteggio di 36,60 per quanto concerne la protezione degli occupanti adulti, 16,43 per quanto riguarda i bambini, 17,86 per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida mentre è di 17,50 il punteggio relativo alla protezione dei motociclisti grazie all'impiego di sistemi come il blind spot detection, l'auto high beam e il pedestrian protection. Massimo punteggio anche per Chery Omoda 5, il primo modello del marchio Chery a essere valutato dal New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (Asean NCAP).

Omoda 5 punta molto sulla sicurezza, così come si evince dalla valutazione ottenuta con un punteggio accumulato di 88,64 punti.

Il punteggio è stato totalizzato dalle quattro categorie di valutazione definite dall'Asean Ncap nell'ambito del protocollo 2021-2025: protezione degli occupanti adulti con un punteggio di 36,77 punti, protezione degli occupanti bambini con 17,36 punti, valutazione del Safety Assist con 19,51 punti e sicurezza dei motociclisti (MS) con 15,00 punti.

Fa il pieno di stelle e di sicurezza anche il nuovo suv di Mitsubishi, XForce, secondo modello a essere valutato dal New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries nell'anno di valutazione 2024. Nel corso della valutazione, il Mitsubishi XForce ha ottenuto una performance eccezionale, con una valutazione Asean Ncap a 5 stelle con un punteggio complessivo di 79,15 punti. Il punteggio totale ottenuto si basa sulle quattro categorie valutate nell'ambito del protocollo 2021-2025: protezione degli occupanti adulti con 34,89 punti, protezione degli occupanti bambini con 17,03 punti, categoria di valutazione Safety Assist con 14,85 punti e sicurezza dei motociclisti con 12,39 punti.

Punteggio massimo, infine, anche per la nuova Honda Accord, primo modello valutato dal programma di sicurezza dei veicoli nel 2024. In base all'attuale protocollo 2021-2025, la Honda Accord 2024 ha dimostrato prestazioni impressionanti nella valutazione, ottenendo un punteggio totale di 87,44 punti e, ovviamente, le 5 stelle. Sulla base di questa valutazione, la berlina è stata valutata attraverso quattro categorie di valutazione che comprendono la protezione degli occupanti adulti con 38,63 punti, la protezione degli occupanti bambini con 17,75 punti, il Safety Assist con 18,57 punti e la sicurezza dei motociclisti con 12,50 punti.

