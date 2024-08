Robotaxi Waymo: concerto notturno di clacson nella rimessa

Non c'è pace per i robotaxi Waymo, che operano a San Francisco. Questa volta fortunatamente non per collisioni con altri veicoli o, peggio, per incidenti. Ma per disturbo alla quiete pubblica.

Al momento di tornare (da soli) nel loro parcheggio per la ricarica elettrica - cosa che avviene tra le 2 e le 5 di notte - i veicoli autonomi della società di Google, dopo una modifica al software, hanno iniziato a suonare i clacson, con un concerto notturno corale che ha creato immediate reazioni da parte dei residenti.

Dopo numerose notti insonni, l'esperta in informatica Sophia Tung - che vive proprio sopra al parcheggio - ha preso in mano la situazione ed ha creato un live streaming che testimoniava il comportamento dei robotaxi Waymo impegnati a suonare il clacson nella notte.

Assieme a centinaia di spettatori, Vishay Nihalani direttore dei prodotti e delle operazioni di Waymo, si è unito al live streaming con Sophia Tung - riferisce un rapporto di ABC7 News - e ha promesso immediati interventi.

"Waymo ha tutte le intenzioni di essere un grande membro della comunità nelle aree in cui operiamo. Vogliamo solo scusarci per il clacson. Siamo consapevoli del disturbo".

Nihalani ha continuato spiegando perché i veicoli autonomi suonavano il clacson nel parcheggio per ore per la presenza di una nuova funzione di sicurezza.

"Per continuare a perseguire la riduzione dei tassi di collisione anche quando la responsabilità è del nostro robotaxi - ha detto Nihalani - abbiamo ideato una funzione che suona il clacson per attirare l'attenzione degli altri utenti" ad esempio se si sta avvicinando qualcuno su una rotta di collisione o un pedone attraversa improvvisamente davanti.

"Ovviamente - ha detto il direttore delle operazioni di Waymo - ciò ha senso sulle strade pubbliche. Ma non ci aspettavamo un effetto indesiderato nel nostro parcheggio". I tecnici sono corsi al riparo, o meglio ci stanno provando. Perché occorre evitare che ogni robotaxi Waymo riconosca che sta cercando di parcheggiare o farsi ricaricare assieme ad altri robotaxi Waymo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA