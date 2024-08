A Potenza la Polizia Locale mette in uso lo 'street control'

La Polizia Locale di Potenza ha messo in pratica l'accertamento delle violazioni al codice della strada attraverso lo strumento dello "street control": ne ha dato notizia l'ufficio stampa dell'amministrazione.

Saranno sanzionate le soste sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, in doppia fila e ove viga il divieto di sosta o di fermata, ma anche - attraverso una fase di controllo statica - coperture assicurative e delle revisioni.

Il sistema prevede una videocamera wifi, con lettura delle targhe, montata sul tetto delle auto di servizio, e un software specifico che consente la rilevazione automatica delle violazioni, attraverso l'acquisizione delle relative immagini.

"L'obiettivo - ha spiegato la comandante della Polizia locale, Maria Santoro - è potenziare i controlli per aumentare la sicurezza, dato che le soste vietate minano la tutela della circolazione degli 'utenti deboli' della strada come bambini, anziani, persone con disabilità".

I controlli saranno effettuati, di norma, due volte alla settimana, in differenti fasce orarie, secondo una programmazione definita, che sarà resa nota sul sito internet del Comune di Potenza.



