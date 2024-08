Dal design alla configurazione intelligente, per Omoda & Jaecoo è una questione di sicurezza.

Il produttore ha infatti dichiarato di puntare alla massima qualità produttiva, puntando su una tecnologia all'avanguardia e su rigorosi controlli di qualità.

I due modelli Omoda 5 e Jaecoo 7 sono dotati di una struttura ad assorbimento di energia a capsula spaziale. Questo design è pensato per combinare alcuni requisiti come leggerezza, elevata resistenza e ampio ricorso a materiali ultra resistenti per creare una struttura protettiva in grado di assorbire e disperde l'energia degli impatti in caso di collisione, garantendo agli occupanti la più ampia protezione e uno spazio di sopravvivenza adeguato.

I modelli beneficiano di una progettazione strutturale, di una lavorazione artigianale e di materiali che permettono un'elevata durata e una maggiore sicurezza. L'Omoda 5 presenta una carrozzeria composta per il 78% da acciaio ad alta resistenza con componenti che utilizzano acciaio ad altissima resistenza e acciaio stampato a caldo con una resistenza alla trazione di 1.500 N/mm².

Il risultato è un aumento della rigidità della carrozzeria e la creazione di una robusta cellula di sicurezza per gli occupanti. La scocca di Jaecoo 7, a sua volta, è composta per oltre l'80% da acciaio ad alta resistenza, con una capacità di resistenza allo schiacciamento del tetto di 5,11 tonnellate e una rigidità torsionale di 23.000 Nm/°rad.

Sul fronte della sicurezza attiva, sia Omoda 5 che Jaecoo 7 sono dotati di circa 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida intelligente come il regolatore adattivo della velocità, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dell'angolo cieco. Questi sistemi sono progettati per anticipare i potenziali rischi e reagire prontamente nelle più diverse situazioni di guida.

Grazie poi all'avanzata tecnologia di saldatura e alle linee di produzione sincronizzate ad alta velocità completamente automatizzate, la capacità costruttiva è migliorata anche sul fronte della resistenza della carrozzeria. Questa tecnologia garantisce una saldatura uniforme e il sistema di controllo della qualità globale assicura che ogni veicolo soddisfi rigorosi standard qualitativi durante l'intero processo di assemblaggio.

Contemporaneamente, Omoda & Jaecoo sta portando avanti la ricerca e lo sviluppo della sicurezza intelligente, promuovendo l'innovazione tecnologica per soddisfare i diversi standard normativi in tutte le condizioni operative. In particolare è stato sviluppato un sistema di valutazione della qualità incentrato sull'utente.



