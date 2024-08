A Milano dalle multe 79 milioni per migliorare la sicurezza

Illuminazioni, semafori, nuova segnaletica stradale, barriere protettive, rifacimento del manto stradale, ma anche corsi di educazione stradale, il progetto Nonni amici e il rafforzamento delle pattuglie della polizia locale per i controlli nella movida o quando ci sono i concerti: serviranno a fare interventi per migliorare la sicurezza stradale i 79 milioni che sono il 50% del ricavato delle multe per violazioni del codice della strada a Milano.

La maggior parte servirà per la messa in sicurezza delle strade con l'installazione di segnaletica, semafori, illuminazione. Parte sarà invece utilizzata per i corsi che la polizia locale fa nelle scuole e per progetti come Nonni amici per il controllo degli attraversamenti pedonali vicino alle scuole. E una parte servirà ad aumentare la presenza di pattuglie di sera, nei controlli della movida e nelle attività quando si svolgono manifestazioni come i concerti.

"Utilizzare il 50% dei proventi da multe per interventi di sicurezza stradale non è solo un obbligo - ha spiegato l'assessore alla sicurezza Marco Granelli - ma un impegno che l'Amministrazione porta a termine con efficienza e trasparenza perché siamo convinti che queste misure possano rendere le strade più sicure".



