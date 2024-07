Sicurezza on the road, si rinnova la partnership Bridgestone-Cri

Si rinnova anche quest'anno la partnership tra Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile, e la Croce Rossa Italiana, la più grande Organizzazione di volontariato in Italia, con la seconda edizione del progetto "Sicurezza on The Road" che tra luglio e settembre toccherà diverse città italiane, a partire dai Cri Green Camps di Genzano (Roma) e Monreale (Palermo).

"Sicurezza on The Road", nasce per sensibilizzare i cittadini di tutte le età - con un grande focus sui giovanissimi -, su un tema importante come quello della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati Aci-Istat, nel primo semestre del 2023, nonostante ci siano stati dei miglioramenti rispetto al passato, gli incidenti stradali con lesioni a persone sono ancora molto alti (79.124), per un totale di 106.493 feriti. L'iniziativa si inserisce in una cornice più ampia, quella degli obiettivi di sviluppo sostenibile stilati dalle Nazioni Unite, che prevedono di dimezzare entro il 2030 il numero di vittime e di feriti a causa di incidenti stradali.Il progetto è suddiviso in tre fasi.

La prima, quella dei Green Camps (da luglio a settembre) dedicati ai giovanissimi prevede una serie di campi estivi - residenziali e non - in tutta Italia, dove i partecipanti imparano le nozioni fondamentali sulla sicurezza stradale tramite attività ludico-formative. La seconda fase, in autunno, coinvolge scuole secondarie e primarie di secondo grado, tramite percorsi formativi analoghi a quelli dei Green Camps.

Con le attività di piazza di aprile, invece, il progetto viene portato anche nei luoghi pubblici, coinvolgendo un pubblico ancora più ampio. Nella prima edizione, più di 200 minori di 8 diverse province italiane hanno preso parte ai "Cri Green Camps", dove hanno potuto seguire una serie di attività ludico-formative incentrate sul tema della sicurezza stradale. A seguire, l'iniziativa ha coinvolto le scuole, vedendo più di 1.200 studenti prendere parte in attività didattiche e interattive di educazione stradale, prevenzione dei comportamenti rischiosi, manutenzione del veicolo e intervento in caso di incidente e primo soccorso. "Sicurezza on The Road" è stato poi portato in più di 80 città italiane, grazie al coinvolgimento in una serie di attività organizzate nei luoghi pubblici. Anche quest'estate l'attività riparte dai Green Camps, a dare il via sono state le città di Genzano (Roma) e Monreale (Palermo), che dal 22 luglio ospitano oltre ragazzi che, grazie ai laboratori didattici e sensoriali organizzati dai volontari Bridgestone e della Cri, prenderanno parte a una serie di attività esperienzali, tra cui la simulazione per mezzo degli occhiali alcolvista, ovvero lenti particolari che permettono di sperimentare la percezione visiva dello stato di ebbrezza e l'alterazione che questa produce sul movimento e la concentrazione. Inoltre, i ragazzi potranno prendere parte a una dimostrazione dimostrazione di guida dedicata alla sicurezza del pneumatico fatta dai piloti professionisti dell'European Proving Ground di Bridgestone, situato proprio nei pressi di Aprilia.

"Gli ottimi risultati della prima edizione di 'Sicurezza on The Road' hanno confermato la validità del progetto. Grazie al lavoro svolto insieme alla Croce Rossa e grazie all'accoglienza che ha ricevuto dal pubblico il progetto potrà avere un'eco ancora più grande, aiutandoci così a raggiungere gli obiettivi di sensibilizzazione e educazione stradale, nonché di sviluppo sostenibile, tutti pilastri fondamentali del Bridgestone E8 Commitment" dichiara Josè Enrique Gonzalez, Vice President di Bridgestone Eme South Region.

"Sensibilizzare la popolazione e le nuove generazioni, fornire stimoli per promuovere comportamenti responsabili per la propria salute e per quella delle persone che ci circondano, è da sempre tra le priorità della Cri - ha sottolineato Edoardo Italia, vicepresidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante dei Giovani Cri -. Con questo progetto, giunto alla seconda edizione, raggiungeremo tanti giovani e giovanissimi, impegnandoci insieme a loro a costruire un domani all'insegna della sicurezza e della sostenibilità".

