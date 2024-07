Polizia e Assogomma, 'il 9% delle vetture ha le gomme lisce'

Il 9% delle vetture in circolazione in Italia ha le gomme lisce. E' quanto emerge dalla campagna Vacanze Sicure 2024 promossa dalla Polizia di Stato con il sostegno di Assogomma che ha visto impegnate su strada decine di pattuglie della polizia stradale. Gli agenti hanno controllato gli pneumatici di quasi 10mila auto nei mesi di maggio e giugno.

Controlli che si sono concentrati in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto.

Dalle verifiche è emerso che oltre 8 vetture su 100 hanno pneumatici lisci. Circa la metà dei veicoli, inoltre, è equipaggiata in estate con gomme di tipo invernale ad alte prestazioni per marcia su neve. Ad avere gli pneumatici visibilmente danneggiati sono poi circa sei vetture su 100; non omogenei: oltre il 5%; non conformi: circa il 20%; non conformi e senza revisione: il 27%.

Tra le altre non conformità rilevate dalla campagna c'è anche un invecchiamento del parco circolante: in Italia risultano immatricolate nel 2023 circa 41 milioni vetture, con un'età media di 12 anni e 8 mesi. Il 59% dei veicoli in circolazione ha oltre 10 anni di età e quasi il 10% ha più di 30 anni. Oltre una vettura su 5 (21,81%) con meno di 10 anni ha problemi alle gomme o non è in regola con la revisione, nei veicoli con oltre 10 anni di età il rapporto sale a 1 su 3 (28,95%). Le non conformità rilevate si riferiscono a pneumatici danneggiati visibilmente che rappresentano il 5,42% del campione nazionale e al numero di gomme non omologate che rappresenta il 3,85% dei veicoli controllati. Queste percentuali sul parco circolante "si traducono in milioni di veicoli potenzialmente pericolosi".





