Roberti, 'per sicurezza stradale, educare a condotte corrette'

"La sicurezza stradale è un obiettivo che si persegue con la prevenzione e sensibilizzando tutti gli utenti della strada a mantenere un comportamento prudente e corretto. Vogliamo far capire che seguire le poche e semplici regole con attenzione e rigore, contribuisce a ridurre il numero degli incidenti che ogni anno si verificano sulle nostre strade". Lo ha dichiarato oggi Pierpaolo Roberti, assessore regionale del Fvg alle Autonomie locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche di immigrazione, oggi alla presentazione nel capoluogo regionale della campagna di sicurezza stradale Trieste4Safety Fvg, finanziata dalla Regione e promossa da Aci Trieste. "La campagna - ha aggiunto Roberti - vedrà coinvolti i mezzi del trasporto pubblico in circolazione nel capoluogo e nelle linee extraurbane, oltre ai monitor informativi del Centro commerciale Torri d'Europa: i diversi messaggi saranno rivolti ad automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti e porranno l'attenzione sui rischi che anche una minima disattenzione può comportare per sé e per gli altri. Lo stanziamento di 400.000 euro da parte della Regione - ha proseguito l'assessore - consentirà altresì di attivare già nei prossimi mesi una collaborazione con le Forze dell'Ordine, in particolare con il corpo di Polizia Locale, al fine di estendere la rete di sinergie e amplificare il senso di un lavoro che riguarda ogni cittadino". "Considerate le dimensioni della città, gli incidenti stradali a Trieste sono troppi - ha detto Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale di Trieste, evidenziando che soltanto la Pl ne rileva oltre 2mila all'anno.

"Non rispettare le principali regole alla guida di prudenza, come distanza di sicurezza, limite di velocità, cinture di sicurezza, semaforo rosso, uso di telefono, alcol, droghe - ha sottolineato Milocchi - sempre più spesso sommato alla distrazione di un paio di secondi, diventano l'innesco per gli incidenti più gravi. Da oltre un decennio - ha concluso - collaboriamo anche con l'Automobile Club Trieste per promuovere la sicurezza sulle nostre strade, con il motto 'l'obiettivo è di salvare vite, fosse anche una sola'".



