Sistema Exit Warning al debutto su Ford Transit Custom

Si chiama Exit Warning il sistema di sicurezza pensato per evitare gli incidenti in fase di apertura portiera con ciclisti e motociclisti, al debutto su Ford Transit Custom. In un periodo, come quello natalizio, durante il quale i furgoni svolgono un ruolo sempre più rilevante nelle città per via del crescente numero delle merci che vengono consegnate quotidianamente, Ford presenta la sua nuova tecnologia Exit Warning, pensata per aiutare il guidatore ad evitare biciclette e moto dopo aver parcheggiato.

Il sistema si avvale di radar e sensori per identificare biciclette, scooter e motocicli in arrivo, avvisando il guidatore della loro presenza e del rischio di una collisione aprendo la porta. Quando il sistema rileva una situazione di rischio, all'esterno si illuminano degli indicatori Led presenti sugli specchietti retrovisori, mentre all'interno viene riprodotto un segnale acustico e mostrato un avviso sul cruscotto.

Per evitare attivazioni inutili, il sistema si aziona solo quando altri utenti della strada superano i 7 chilometri all'ora. L'Exit Warning funziona su entrambi i lati del veicolo.

Ciò è particolarmente utile, per esempio, nei casi in cui il conducente o altri occupanti escono dal lato passeggero dal veicolo in prossimità di una pista ciclabile parallela alla strada.

Oltre che sul nuovo Transit Custom, la tecnologia Exit Warning è disponibile anche sul nuovo multi-activity vehicle Tourneo Custom, per il quale la protezione si estende ai passeggeri che escono dalle porte laterali scorrevoli. L'Exit Warning sarà disponibile anche sul nuovo crossover 100% elettrico Ford Explorer e su altri veicoli Ford nel corso del 2024.

