Progetto Ass.Borgogni sicurezza stradale a 28 Comuni fiorentini

Sono 28 i Comuni della Città Metropolitana di Firenze che hanno aderito al progetto 'Mai Più Soli Dopo Un Incidente Stradale', per offrire supporto gratuito e qualificato ai familiari di vittime della strada e agli operatori di Polizia Municipale quando avviene un sinistro mortale, promosso dall'Associazione Gabriele Borgogni. Lo ha reso noto l'associazione, in occasione di un convegno a Firenze ospitato nell'auditorium del Consiglio regionale.

Hanno partecipato ai vari bandi indetti oltre 300 psicologi.

L'attivazione del progetto prevede, una volta redatta la graduatoria dei professionisti, che gli psicologi siano chiamati a portare sostegno negli attimi successivi ai sinistri stradali (con un intervento tempestivo stimato entro la mezz'ora), aiutando le famiglie delle vittime e affiancando gli agenti di polizia municipale. Poi, nei giorni successivi all'incidente, affronteranno colloqui individuali e incontri di debriefring con gli agenti di Polizia.

"E' un progetto di umanità, unico in Italia - ha affermato Valentina Borgogni, presidente dell'associazione -, ma che deve diffondersi anche in altri territori. I familiari delle vittime e anche gli operatori di Polizie Locali devono essere tutelati e aiutati in questi momenti così drammatici". Al convegno hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente dell'Associazione Cerchio Blu, Graziano Lori, la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, e due psicologhe di Cerchio Blu che coordinano il progetto, Fabiana Cortini e Viola Mugnaini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA