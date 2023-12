Ford Usa, richiamo Mustang 2024 per problemi al pedale freno

L'ultima generazione della Ford Mustang, quella identificata internamente con la sigla S650, è stata oggetto in Usa - secondo i documenti pubblicati sul sito web dell'agenzia governativa National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) - del suo primo richiamo di sicurezza.

La pratica numero 23V-800 riguarda un lotto di 66 sole Mustang con motore V8 (cambio manuale e automatico) prodotte dal 7 giugno 2023 al 25 ottobre 2023. Vi sono segnalati problemi al pedale del freno riscontrati in fase ispettiva dal Critical Concern Review Group e poi confermati dal team della fabbrica di Flat Rock.

Per questa criticità - che sembra essere dovuta ad una 'falla' nei controlli di qualità da parte del fornitore messicano Ventramex - non sono stati segnalati incidenti.

Ma il fatto che il pedale possa allentarsi per il non corretto allineamento delle articolazioni ha spinto la Casa di Dearborn ad avvisare i proprietari delle Mustang interessate a "non guidare le automobili" prima che venga completato il controllo in concessionaria.

