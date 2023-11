Asaps, oltre tremila vittime in strada ogni anno in Italia

Un milione e 300mila morti per incidenti stradali ogni anno nel mondo, prevalentemente in Africa, Cina e Sud America: di questi, 21mila nell'Unione Europea, 127mila nell'intera regione europea e oltre tremila in Italia. Sono i dati forniti dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, alla vigilia della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che ricorre domani. Dall'inizio del 2023 al 12 novembre gli Osservatori hanno registrato il decesso, nell'immediatezza del fatto, di 379 pedoni, 175 ciclisti, 48 bambini (erano stati 39 in tutto il 2022 e 29 nel 2021). Dall'1 gennaio al 31 ottobre sono state 1.133 le vittime di incidenti nei soli fine settimana e 72 gli episodi di pirateria mortale aggiornati fino al 30 settembre. "Ecco perché questa giornata dedicata alla memoria delle vittime della strada - commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - non può passare nel solito colpevole silenzio".





