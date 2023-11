Promuovere la sicurezza stradale, al via campagna a Gorizia

Per essere un supereroe della strada non servono poteri straordinari, ma basta rispettare le regole: parte da questo presupposto la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale GO4Safety Fvg lanciata oggi dall'Automobile club Gorizia, durante un incontro in Prefettura.

Con lo slogan "Un supereroe fa sempre la cosa giusta, in strada fallo anche tu!" la campagna sarà veicolata nel Goriziano attraverso autobus, social media, un fumetto per le scuole, un opuscolo per la popolazione straniera, spot radio, spettacoli teatrali per i più piccoli e incontri per gli iscritti all'Ute.

Sulla base degli ultimi dati statistici Aci-Istat nella provincia di Gorizia, lo scorso anno, su una popolazione di 137.784 persone e un parco circolante composto da 120.180 veicoli, si sono verificati 438 incidenti stradali con 4 vittime e 522 feriti. Nel 2021 erano rispettivamente 344 sinistri; 10 vittime e 417 feriti. I pedoni investiti sono stati 50 con una vittima; tra i ciclisti 89 sinistri e 90 feriti. Per quanto riguarda la cosiddetta "mobilità dolce", come i monopattini, si sono registrati 9 incidenti con 9 feriti. Il costo sociale totale del 2022 è stato di 36.280.148 euro, pari a oltre 263 euro ad abitante.

"La sicurezza stradale è fondamentale per preservare la vita e il benessere di ogni individuo - afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti - ed è importante insistere con iniziative come GO4Safety Fvg che puntualmente riportano l'attenzione su una guida corretta, responsabile e consapevole dei pericoli della strada. Questa campagna di comunicazione si rivolge in particolare ai giovani. Sposa anche l'idea che i finanziamenti messi in campo dall'amministrazione regionale per la diffusione di una cultura stradale orientata all'attenzione e alla prudenza, siano un investimento per un futuro più sicuro. In questo ambito, sarà decisiva la collaborazione con le forze dell'ordine".

L'intento, ha sottolineato la presidente dell'Automobile club Gorizia, Cristina Pagliara, è "favorire un cambiamento culturale in merito alla sicurezza stradale". Per cambiare le cose "bisogna raggiungere il maggior numero di persone possibile con messaggi semplici e chiari. È questo che abbiamo cercato di fare", "adeguando il messaggio ai vari destinatari: dai bimbi agli adulti, dai pedoni agli automobilisti, dai neo patentati a chi è più esperto".

