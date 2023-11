Molise, nel 2022 incremento del 5% degli incidenti stradali

In Molise sono avvenuti 442 incidenti stradali nel 2022, con la morte di 14 persone e il ferimento di altre 602. Rispetto al 2021 i sinistri sono aumentati del 5%, a livello nazionale +9,9%, diminuiscono peraltro i feriti (-3,2%) e le vittime (-6,7%) a fronte di un aumento in Italia sia degli incidenti (+9,2%) sia dei feriti (+9,2). Si tratta dei più recenti dati Istat che rilevano anche come in provincia di Campobasso siano stati 295 gli incidenti stradali, con 9 morti e 402 feriti. A Isernia sono stati 147 nel 2022, con cinque vittime (8 l'anno precedente). I feriti sono stati 200, 194 l'anno prima. Il tasso di mortalità in Molise è del 4,8%.

Nel 2022 il maggior numero di incidenti (241, il 54,5% del totale) è avvenuto su strade urbane, con 2 morti (14,3% del totale) e 293 feriti (48,7%). Si riduce, inoltre, l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) morti in incidente stradale, attestandosi su un valore di poco inferiore alla media Italia (42,9% contro 44,3%). Tra 2010 e 2022 l'incidenza di pedoni deceduti, invece, è aumentata in Molise da 14,3% a 21,4, mentre nel resto del Paese l'incremento è stato più contenuto: da 15,1% a 15,4%.

Il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 17 miliardi 900 milioni di euro per il territorio nazionale (303,5 euro pro capite) e di circa 58 milioni di euro (199,6 euro pro capite) per il Molise.



