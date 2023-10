Uso del casco con bici e monopattino, parte campagna a Bolzano

Partirà il 6 novembre una campagna promossa dall'assessorato alla mobilità del Comune di Bolzano, in collaborazione con la polizia municipale, per sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza passiva e quindi incentivare le persone ad usare il casco in bicicletta o in monopattino. Nel corso del 2023, è stato spiegato alla presentazione della campagna alla quale è intervenuto l'assessore Stefano Fattor, ci sono stati 237 incidenti che hanno visto coinvolte biciclette: di questi 200 con feriti. Sono stati invece 32 gli incidenti con coinvolgimento di monopattini elettrici, di cui 20 con feriti. La campagna, che costerà 16.000 euro, è stata affidata dall'agenzia "Succus" e prevede spot sui social e manifesti. In dettaglio, su uno sfondo dai colori vivaci vengono mostrati tre testimonial che rappresentano i diversi gruppi a cui la campagna si rivolge. La stessa persona viene mostrata una volta senza e una volta con il casco. Il messaggio che ci sta dietro è molto chiaro: "Cool-Cooler. Di tendenza? Sì, ma chi indossa il casco lo è ancora di più!" Il messaggio per i ciclisti e gli utilizzatori di monopattino è: "Scegli di indossare il casco, muoviti in sicurezza e crea tendenza".



