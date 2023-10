La sicurezza stradale diventa una pièce teatrale

A metà tra performance artistica e intervento d'attualità, è andata in scena oggi a Firenze, al teatro del Maggio di Firenze per la seconda edizione del Next Generation Fest, l'evento per la Generazione Z organizzato da Regione Toscana e Giovanisì, una pièce teatrale sulla sicurezza stradale scritta da Stefano Guarnieri e Luca Valdisseri, rispettivamente padri il primo di Lorenzo, il secondo di Francesco, entrambi uccisi sulla strada. Recitata da due giovani attori, la performance è stata diretta dalla giovane regista Caterina Rugghia, amica di Francesco Guarnieri, iscritta all'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico.

"Abbiamo la possibilità di salvare tante persone cambiando le nostre abitudini di guida, creando delle città dove si può andare in maniera più sicura, inquinando meno e uccidendo meno.

Noi possiamo cambiare solo se voi volete cambiare e se vi faranno essere artefici del vostro futuro. C'è bisogno di un grande cambiamento e lo possiamo fare grazie a voi", ha detto Stefano Guarnieri, a fianco di Luca Valdisseri, rivolto al pubblico di giovanissimi. Ad entrambi è stato consegnato il Pegaso della Regione Toscana.



