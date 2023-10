La sicurezza delle gomme invernali anche su Jeep 4xe

Dal 15 novembre si passa alle gomme invernali e Jeep punta alla gommatura ideale anche per la gamma 4xe. Anche sul fronte fuoristrada, gli pneumatici sono l'unico punto di contatto tra qualsiasi mezzo di trasporto su ruote e le strada, e che la scelta della gommatura più adeguata consente di esprimere al meglio le qualità dinamiche di ogni vettura.

Una gommatura adeguata rappresenta quindi un prezioso alleato anche per un Suv capace di offrire prestazioni di riferimento al di fuori delle strade convenzionale come Jeep Compass 4xe, il best seller del marchio,specie nella versione Trailhawk, l'allestimento specifico per il fuoristrada più impegnativo.

Jeep Compass Trailhawk offre una gamma di modalità di guida selezionabili tramite le funzionalità Selec-Terrain. Queste modalità includono Auto, Snow, Mud & Sand, Rock e la nuova modalità Sport. Ognuna di queste modalità adatta il veicolo alle condizioni specifiche del terreno, garantendo un'esperienza di guida ottimale.

La sua tecnologia 4xe Plug-In Hybrid offre un motore a benzina da 1.3 litri con 180 Cv e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 6 marce. In sinergia con il motore termico, Compass dispone di una seconda unità elettrica all'avantreno che può attivare o disattivare il motore termico e recuperare energia durante le fasi di rilascio è un elemento chiave del sistema ibrido.

La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge i 240 Cv sull'allestimento Trailhawk e su S ed è disponibile anche la versione da 190 Cv su Limited, Night Eagle e Business Plus.





