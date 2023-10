In giro su monopattino seduto su divanetto, maxi-multa a 15enne

Un 15enne che girava per le strade di Catania seduto su un divanetto piazzato su un monopattino elettrico a noleggio è stato identificato dalla polizia dopo che il video della sua 'bravata', commessa lo scorso 8 ottobre, è diventato virale sui social. Il minorenne e i suoi genitori sono stati sanzionati amministrativamente per violazione delle norme sulla circolazione dei monopattini elettrici, per complessivi 2.000 euro.

A identificare il 15enne incensurato, e altri giovani che hanno pubblicato il filmato, sono stati agenti di polizia del commissariato Borgo Ognina.

