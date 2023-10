Sicurezza stradale: aumentano controlli e guidatori alterati

I controlli con l'etilometro sulle strade italiane tra gennaio e agosto 2023 sono stati già 40.216, in aumento rispetto ai 37.931 totali del 2022, ma la Polizia Stradale conta di raggiungere quota 60.324 entro la fine dell'anno. Aumentano così i conducenti trovati positivi all'alcol, che ad agosto risultavano essere 3.022, ma che la Polizia stima possano superare i 4.500 per la fine del 2023, con un incremento rispetto ai 3.553 del 2022. Crescono anche i guidatori trovati positivi a droghe, che a settembre 2023 erano già il 16,5%, contro il 9,8% totale del 2022. Queste sono alcune delle informazioni emerse durante la presentazione della campagna nazionale per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti che la Polizia di Stato ha tenuto al Ministero dell'Interno, a Roma. I dati, inoltre, mostrano che gli incidenti sono in leggera diminuzione rispetto al periodo pre-covid (165.889 nel 2022, 172.183 nel 2019), stabili i morti (3.159 nel 2022, 3.173 nel 2019). Tra le cause di incidenti dei giovani tra i 18 e i 24 anni al primo posto c'è la distrazione, la cui incidenza è aumentata dal 29% del 2021 al 30,2% del 2023. Segue, tra le altre cause, la velocità che rimane stabile nel tempo e nel 2023 si attesta al 27,1%. L'alterazione psico-fisica interferisce invece per il 6,4%. "Gli incidenti dei giovani - dice Filiberto Mastrapasqua, direttore del Servizio Polizia Stradale - sono dovuti ad una percezione bassa del rischio, al desiderio di essere sempre connessi, alla maggiore tendenza all'alterazione nei giorni di movida e spesso all'emulazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA