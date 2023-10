Asaps, con incidente Mestre 45 bambini morti nel 2023

Sale a 45, dopo la sciagura di Mestre, il numero di bambini morti sulle strade italiane dall'inizio dell'anno. Lo fa sapere l'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale. Cinque infatti sono state le vittime del bus di età fra uno e 13 anni. Nel corso di tutto il 2022 erano state 39, e 29 nel 2021. "Dati - commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni - che certificano quanto sia in peggioramento la situazione della incidentalità sulle strade del nostro Paese. Anche per i più piccoli che sono sempre incolpevoli nei sinistri. Una vera sconfitta per chi insegue da sempre una maggiore sicurezza sulle strade".



