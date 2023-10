Asaps, 33 vittime sulle strade italiane nel fine settimana

Nell'ultimo fine settimana (29 settembre-1 ottobre) l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, ha registrato 33 decessi sulla viabilità italiana. Nelle 72 ore sono stati dieci gli automobilisti deceduti, 17 i motociclisti, due pedoni, due con furgone, un autista di pullman e un ciclista. In aumento il numero delle vittime rispetto alle 25 della settimana precedente. Quattro gli incidenti plurimortali, che hanno causato otto vittime, 15 i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di otto incidenti fatali. Fra le 33 vittime, otto avevano meno di 35 anni: la più anziana un uomo di 85 anni, la più giovane un ragazzo di 17.

Sono stati 7 i morti in Campania, 5 in Veneto, 3 in Emilia-Romagna e Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e uno in Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna.



