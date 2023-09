Asaps, già 40 i bambini morti in incidenti stradali nel 2023

La bimba di 5 anni morta ieri con la madre in un incidente sull'autostrada A13 a Ferrara è la quarantesima piccola vittima sulle strade italiane dall'inizio dell'anno, un numero che supera già quello dell'intero 2022, quando i decessi furono 39, dieci in più rispetto al 2021 (+34,5%). Lo fa sapere l'Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale. "Una grande sconfitta.

Nessuno dica non credevo, non sapevo...", commenta il presidente Giordano Biserni. L'Asaps monitora anche, come di consueto, gli incidenti stradali nei fine settimana: nell'ultimo weekend (22-24 settembre) le vittime sono state 25, contro le 36 del fine settimana precedente. Sono morti dieci motociclisti, 8 automobilisti, 5 pedoni e due ciclisti. La vittima più giovane una bambina di 8 anni, la più anziana una donna di 94. Sono state 5 le vittime in Lazio, 3 in Piemonte, Lombardia, Puglia, 2 in Calabria, Emilia-Romagna e Campania, una in Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Marche e Sardegna.



