Nel centro ricerca Daimler Truck per la sicurezza costante

Alla prova della sicurezza, per Daimler Truck che effettua test intensivi sui suoi sistemi. A Wörth am Rhein, nel Centro ricerca e sviluppo di Daimler Truck, vengono infatti utilizzate apparecchiature di prova ad alta tecnologia per testare, fin nei minimi dettagli, i limiti delle diverse dotazioni di sicurezza sul fronte della dinamica di marcia. Che si tratti di una frenata d’emergenza all’inizio di una coda, di una maggiore sicurezza nelle svolte a destra e nei cambi di corsia, di una riduzione del rischio di sbandamento, ad esempio in curva o in caso di manovre di scarto, con i sistemi di assistenza finalizzati alla sicurezza, i conducenti professionisti possono gestire meglio numerose situazioni.

In questo senso, in Daimler Truck gli ingegneri del settore Sviluppo e sperimentazione dell’Azienda lavorano da decenni per supportare al meglio i conducenti nel loro lavoro e quindi per aumentare ulteriormente la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Nelle sue varie serie di modelli, Daimler Truck ha spesso montato numerosi sistemi molto prima che fossero prescritti dalla legge, come attualmente, ad esempio, la General Safety Regulation 2019/2144 della Commissione europea. Prima che i sistemi di assistenza possano entrare nella produzione di serie, però, devono essere sottoposti a test approfonditi.

Tali test vengono svolti da Daimler Truck durante tutto l’anno, in particolare presso il Centro di Sviluppo e Collaudo di Wörth am Rhein, oltre che in Finlandia, Spagna e Giappone o presso il circuito di prova di Daimler Truck North America a Madras, Oregon. In tutto il mondo, fino a 60 veicoli Daimler Truck vengono utilizzati per prove di durata continuativa durante tutto l’anno. Dal 2020 alla fine del 2023 i chilometri percorsi per verificare l’affidabilità dei sistemi ammontano a circa cinque milioni.

"Test come quello di Wörth - ha dichiarato Niyazi Mustafa Üstertuna, responsabile software ed elettronica di Daimler Truck - sono di fondamentale importanza per noi, perché ci consentono di integrare i risultati e le intuizioni che ne derivano nell’ottimizzazione costante dei sistemi di assistenza alla guida esistenti o nello sviluppo di nuove funzioni di sicurezza, dal piccolo Atego, agli special truck, fino agli autobus". I recenti test svolti nel centro ricerca e sviluppo si sono concentrati principalmente sui sistemi di assistenza che saranno utilizzati nei vari truck ed autobus di Daimler Truck a partire dall’aprile 2024. Tra questi l’Active Brake Assist 6, il nuovo Frontguard Assist, l’Active Sideguard Assist 2, l’Active Drive Assist 3 ed il Traffic Sign Assist.

