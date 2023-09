Lexus RZ: 5 stelle Euro Ncap per l'elettrica giapponese

In base ad un cominciato diramato dall'Aci, Automobile Club d'Italia, si apprende che la Lexus RZ, il primo modello esclusivamente a batteria del brand giapponese, ha conquistato il massimo punteggio nei crash test Euro Ncap, indicato dalle cinque stelle.

Grazie alla presenza dei più recenti sistemi anticollisione e di numerose innovazioni relative alla sicurezza attiva, la RZ si è distinta nella protezione di occupanti di diverse età, altezza e dimensioni; inoltre, è stata la prima vettura premiata da Euro Ncap per la tecnologia di rilevamento della presenza di bambini.

Nello specifico, il sistema rileva la presenza di bambini a bordo, suggerisce una verifica al momento di scendere e, qualora dei bambini siano rimasti in auto, li segnala accendendo le luci di emergenza. Anche se ha ben figurato nei crash test su vasta scala, e nelle valutazioni aggiuntive sulla protezione degli occupanti, ottenendo il massimo dei voti nel test delle barriere laterali, nel test della barriera rigida a tutta larghezza la protezione del torace è risultata debole per il passeggero posteriore e, nel test del palo laterale, le letture del manichino sulla compressione delle costole hanno indicato un livello di protezione marginale. Comunque, allo scopo di ridurre il rischio di lesioni tra gli occupanti negli incidenti laterali, la RZ offre anche un airbag centrale standard e, per scongiurare eventuali impatti, è dotata di numerosi sensori di bordo al servizio delle più recenti funzioni del sistema avanzato di assistenza alla guida. Infine, la RZ si avvale di diversi miglioramenti per facilitare il soccorso a seguito di un incidente, come un avanzato sistema eCall.



