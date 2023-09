Sicurezza stradale, arriva la App Nuoro cittadinanza attiva

Da qualche giorno i cittadini nuoresi possono segnalare pericoli e insidie per la circolazione stradale al Comune, che mette a disposizione il numero verde 800.561.731, che si aggiunge all'applicazione per smartphone "Nuoro Cittadinanza Attiva", sviluppata dalla società di servizi e consulenza Spiva srl. L'app, già scaricabile da Play store per i dispositivi Android, non necessita di iscrizione e le segnalazioni possono essere inviate in forma anonima.

Il cittadino potrà fotografare, segnalare e geolocalizzare il problema, che verrà preso in carico dal comando di Polizia locale e dal personale della società di servizi ambientali per la sicurezza stradale. Il nuovo strumento digitale è stato presentato dal sindaco Andrea Soddu, dal comandante della polizia locale Massimiliano Zurru e dal consulente della società Spiva, Vittorio Addis. "L'adozione dell'app stradale - ha annunciato il sindaco Soddu - è parte delle azioni che stiamo intraprendendo in tema di sicurezza, come il rifacimento della segnaletica orizzontale, l'istituzione di posti di blocco della polizia locale e il posizionamento degli autovelox con un'ottima funzione di deterrenza per i comportamenti scorretti: su 400 controlli effettuati ad agosto non è stata rilevata alcuna infrazione, segno che la nostra intenzione non è quella di fare cassa, ma prevenire gli incidenti".

La Polizia locale punta a scongiurare i sinistri proprio coinvolgendo i cittadini "perché la partecipazione diretta alla soluzione delle problematiche in città è fondamentale" ha sottolineato il comandante Zurru. "Grazie alla digitalizzazione e al lavoro di Nuoro Cittadinanza Attiva si creerà un ponte diretto tra i cittadini e l'amministrazione" ha concluso della Spiva Vittorio Addis.



