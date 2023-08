Controlli della Polstrada di Cagliari, 134 multe e sei denunce

Ben 420 punti decurtati, 33 patenti ritirate, 134 contravvenzioni elevate. Sono i numeri della massiccia attività di controllo effettuata dalla polizia stradale di Cagliari e dai distaccamenti di Carbonia, Sanluri e Muravera durante il ponte di Ferragosto. Sotto i riflettori sono finite le principali arterie di collegamento: la statale 131, la 125 var e la 554. Sono state ben 27 le multe elevate per eccesso di velocità, nove quelle per la mancanza di assicurazione. Particolare attenzione è stata mostrata alla guida in stato di ebbrezza: 6 in questo caso le persone denunciate, una di queste era alla guida di un'auto con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore a quanto previsto dalla normativa. Denunciato anche un automobilista trovato al volante sotto l'effetto di droghe. "L'età media degli automobilisti denunciati è 30 anni - sottolineano dalla polizia stradale -. Si conferma dunque la tendenza delle generazioni più giovani che si mettono alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche, specie in occasione di festività". Sette le auto sequestrate e 3 quelle sottoposte a fermo amministrativo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA