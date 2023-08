Aspi e Polizia per guida sicura, oggi iniziativa in Toscana

Prosegue oggi in Toscana l'iniziativa di Autostrade per l'Italia e Polizia di stato per promuovere insieme la cultura della guida sicura per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e per promuovere comportamenti corretti alla guida. Oggi il tour della carovana sulla sicurezza fa tappa in A1 nella stazione di Badia al Pino Ovest, vicino ad Arezzo.

I poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un'ambulanza con volontari a bordo. Sempre nella stessa giornata di oggi il personale di Aspi e della stradale sarà a disposizione degli utenti in viaggio anche nella stazione di Cantagallo Ovest in A1, vicino a Bologna.

In alcune tappe saranno anche presenti auto d'epoca del Gruppo Amatori Automoto Storiche.

Gli operatori, spiega una nota, creano "uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, l'osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l'ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo".

Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici.



