A22, intensificati i controlli della Polizia Stradale

Sull'autostrada del Brennero sono stati intensificati i controlli di Polizia Stradale. Nel mirino della Polizia abuso di alcol, eccesso di velocità e guida al cellulare. La Polizia Stradale sta predisponendo numerosi controlli lungo tutto l'asse autostradale. Si tratta di un'attività connessa a quella di gestione della viabilità durante l'esodo estivo, che vede anche Autostrada del Brennero impegnata su molti fronti, grazie al potenziamento di tutto il personale operativo. L'obiettivo è comune: aumentare la sicurezza di chi viaggia. In particolare, durante il mese di agosto e soprattutto nelle giornate più critiche per la viabilità come i weekend, saranno potenziati i controlli ai conducenti dei mezzi pesanti e degli autobus, di linea e non, con monitoraggi lungo l'asse e alle stazioni autostradali.

Saranno poi predisposti dei servizi ad hoc, anche con personale in abiti civili e veicoli con colori di serie, per intercettare le violazioni sull'uso del telefonino e delle cinture e si intensificheranno le azioni per contrastare l'abuso di alcol e droga. Nel mirino anche il superamento dei limiti di velocità e l'utilizzo della corsia di emergenza: grazie a un attento ricorso alle tecnologie disponibili si provvederà ad accertare e sanzionare le irregolarità in questi ambiti. Nel mese di agosto saranno poi attivate, nell'ambito di un'iniziativa internazionale, due campagne: la Safe Holiday (25-27 agosto), indirizzata al controllo delle condizioni dei veicoli e del carico e la Speed (7-13 agosto) dedicata alla prevenzione e alla repressione del superamento dei limiti di velocità, informa la società dell'autostrada del Brennero.



