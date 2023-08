Ubriachi al volante, 22 patenti ritirate in una notte

E' di 22 patenti ritirate in una sola notte, quella tra sabato 29 luglio e domenica 30 luglio, il bilancio dei controlli della polizia stradale a Civitanova Marche (Macerata), dove gli agenti hanno fermato numerosi veicoli per verificare lo stato di sobrietà dei conducenti o di eventuale alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. In 22 casi si è proceduto al ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 15 a giovani con meno di 27 anni d'età. In un caso il conducente di un'autovettura ha forzato il posto di controllo, mettendo a repentaglio gli operatori e gli altri utenti della strada: è stato inseguito e bloccato. Il test alcolemico ha rivelato un tasso di tre volte superiore al limite consentito dalla legge. Accertate 31 violazioni al codice della strada che hanno fatto decurtare in totale 245 punti.



