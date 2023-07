Sicurezza stradale, Vecchioni sul palco a Gatteo Mare

In Emilia-Romagna cantanti, musicisti e artisti combattono insieme alla Regione la battaglia contro la distrazione alla guida, che continua a causare più del 25% dei morti sulle strade di tutta Italia.

Sabato 29 luglio a Gatteo Mare, in provincia di Forlì-Cesena, prende il via, con la prima di tre serate tutte a ingresso gratuito, l'edizione 2023 di 'Guida e basta', la campagna di sensibilizzazione realizzata dall'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale, la struttura della Regione che ha come compito quello di educare, formare e diffondere la cultura della sicurezza, insieme ad Anas e con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine.

Dalle 20.45, sul palco dell'Arena Rubicone della località della Riviera romagnola, si alterneranno, con la conduzione di Sergio Muniz e Sofia Bruscoli, cantautori come Roberto Vecchioni e Alberto Bertoli e comici come Giorgio Comaschi e Cristian Militello, insieme a tanti altri artisti, per ribadire un messaggio semplice ma necessario: quando si guida, si guida e basta.

"La campagna 'Guida e basta' ha coinvolto negli anni, e continua a coinvolgere, decine di artisti di ogni genere contro la distrazione alla guida - spiega l'assessore regionale a Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini - l'impegno della Regione su questo fronte è ampio e passa anche da conferenze, corsi, fiere, perché ogni occasione è valida per ricordare a tutti che dalla nostra responsabilità dipendono le nostre vite e quelle degli altri".

Le tappe successive si terranno il 12 agosto, in piazza Vivaldi, a Lido Adriano (Ravenna) e il 26 agosto, in piazza Calcagnini, a Formigine (Modena). Tra i vari ospiti, grandi nomi della musica italiana come Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Enrico Ruggeri, Massimo di Cataldo e Valerio Scanu.



