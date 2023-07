Yanfeng reinventa il sedile per chi userà veicoli autonomi

Yanfeng Automotive Interiors (Yfai), che è uno dei maggiori produttori mondiali di parti per la plancia e l'abitacolo, ha depositato 60 brevetti che permetteranno di reinventare il sedile del passeggero.

Questa nuova tecnologia per la sicurezza di chi viaggia in auto, anche senza guidatore - afferma Yanfeng - ha lo scopo di ridurre "le lesioni da collisione quando gli occupanti sono seduti in una posizione reclinata con un ampio angolo" come potrebbe avvenire nelle future auto a guida autonoma.

Per questa categoria di veicoli i ricercatori del produttore cinese hanno ideato nuovi 'abitacoli intelligenti' con sedili diversi rispetto agli attuali e tali da permettere di viaggiare in sicurezza anche se le poltrone sono reclinate (modalità letto) o sono state ruotate. Yanfeng afferma di aver compiuto "progressi significativi nella protezione dalle collisioni" per tali applicazioni e ha ottenuto 60 brevetti.

"L'azienda ha esplorato questo campo per molti anni, cercando di ridurre le lesioni gravi causate da incidenti stradali con nuove tecnologie di prodotto", ha dichiarato Ni Jiawen, chief technology officer dello Yanfeng Tech Center. Quando l'Adas o l'Sds determinano che una collisione è imminente, il sedile del passeggero viene rapidamente regolato in una posizione più sicura con il sistema Follow Up Seat (Fus) che riporta l'angolazione dello schienale al valore appropriato.

Brevettato anche il All Belt to Seat (Abts) che consente il bloccaggio della cintura di sicurezza con diverse angolazioni dello schienale mentre il Buttock Airbag (Bab) nella parte anteriore del sedile mira a ridurre la spinta inerziale in avanti nella fase iniziale di una collisione. Questo per compensare gli sforzi sula colonna lombare, riducendo la pressione spinale.

Infine il sistema Hoodie Airbag (Hab) è un 'airbag all-in' che, una volta attivato, protegge - come in una sorta di soffice armatura del terzo millennio - la testa, il collo e il torace dell'occupante in diversi scenari di collisione. Yanfeng ha affermato che la tecnologia è applicabile ai veicoli a guida autonoma attuali (Livello 0-3) e futuri (Livello 3-5).



