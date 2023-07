California punta a istituire patente per usare le e-bike

Dopo Israele che l'ha istituita già dal 2019 con età minima per ottenerla di 15 anni, anche la California vuole creare una patente di guida per le biciclette elettriche. Questa decisione punta a ridurre la rischiosità dell'uso da parte dei più giovani di quelle che in Usa vedono definite 'electric motor bike' e che vengono utilizzate da adolescenti che non hanno alcuna conoscenza delle regole di circolazione e delle norme relative.

Alcuni membri del Governo della California hanno redatto l'Assembly Bill 530 che punta a creare un programma di formazione per gli 'e-biker' collaborando anche con diverse organizzazioni tra cui il California Department of Motor Vehicles (Dmv) e la California Highway Patrol per l'educazione dei nuovi utenti della strada.

"La creazione di una patente di guida per i conducenti di e-bike senza licenza è una questione di sicurezza- ha spiegato la deputata Tasha Boerner - e come madre e legislatrice, credo che sia doveroso agire per prevenire gli infortuni dei nostri giovani ed educare i genitori sulle responsabilità delle e-bike.

E l'AB 530 è un altro passo per aumentare la loro sicurezza quando condividono le strade".

Se il provvedimento verrà adottato gli adolescenti che non hanno l'età per prendere la patente per l'auto ma usano una e-bike per andare a scuola o uscire con gli amici dovranno seguire un breve corso che insegna le regole della strada e rilascia la patente.

"È una procedura relativamente semplice - commenta il magazine Elektrek che riferisce questa notizia - e sicuramente educativa, cui tutti vincono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA