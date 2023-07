Polizia, Aiscat e Moige insieme per la sicurezza stradale

"La vita è un viaggio, affrontala in sicurezza" è questo il claim della nuova campagna di educazione stradale che Polizia di Stato, Aiscat e Moige hanno progettato per accrescere negli automobilisti la consapevolezza dei pericoli che derivano da condotte di guida scorrette o pericolose. La campagna, pensata per essere diffusa su web, social network e nel circuito infotainment autostradale, mostra, attraverso le immagini, i consigli da seguire per affrontare un viaggio in sicurezza. La sinistrosità stradale deriva infatti troppo spesso - in oltre il 90% dei casi- dai comportamenti errati alla guida: distrazione, velocità eccessiva, assunzione di alcol e/o droga, sono le più frequenti circostanze che determinano incidenti stradali dall'esito spesso nefasto. La percentuale degli incidenti che vedono coinvolti i nostri giovani è in continuo aumento. Prestare la massima attenzione alla guida, verificare che l'auto sia in perfetta efficienza, assicurare i bambini con gli appositi sistemi di ritenuta, moderare la velocità, non sottovalutare la stanchezza e non distrarsi utilizzando lo smartphone sono le cd. best practices che devono far parte delle abitudini di ciascuno. Testimonial d'eccezione l'attrice Maria Grazia Cucinotta. "La Polizia di Stato, anche in momenti tragici come quelli drammaticamente descritti dalle recenti cronache è presente, vicina ed attiva ritenendo che la prevenzione realizzata attraverso la comunicazione, l'informazione e la formazione sia la chiave di volta per aggredire decisamente il fenomeno dell'incidentalità". Dichiara Filiberto Mastrapasqua, Direttore del Servizio Polizia Stradale. "Assistiamo all'inversione di tendenza che vede ormai quale prima causa di incidenti la distrazione, seguita dalla velocità. L'alterazione per droga ed alcol, soprattutto per i giovani, costituisce una delle cause più rilevanti di incidenti fatali. Si registra, ancora, che gli incidenti sono la prima causa di morte per le giovani generazioni. Un fenomeno così complesso non può che essere aggredito da tutte le parti interessate e la collaborazione con Aiscat e Moige, va proprio in questa direzione.". "Desideriamo lanciare un messaggio di consapevolezza e prudenza, nel momento in cui milioni di famiglie useranno la macchina per andare in vacanza. Occorre non sottovalutare mai i rischi della guida da adottare. Raccomandiamo di assumere comportamenti responsabili nelle famiglie perché i figli raccolgono spesso stili e modalità di guida. Ricordiamoci che guidare rappresenta un atto educativo verso i nostri figli. Ringrazio Maria Grazia Cucinotta, sempre attenta al sociale, per la disponibilità che ha dimostrato prestando la sua immagine per questa iniziativa davvero importante" - ha dichiarato Antonio Affinita di Moige, Movimento Italiano Genitori. "Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a eventi con cui, purtroppo, chi gestisce le strade si trova a confrontarsi pressoché quotidianamente. - commenta Diego Cattoni, Presidente AISCAT - "Giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività giornaliera dei concessionari autostradali. Un impegno costante, insieme alla Polizia Stradale che opera in esclusiva in autostrada, che ci ha portato negli anni ad ottenere ottimi risultati in tema di riduzione degli indicatori di sinistrosità, con orgoglio per quanto fatto, ma, al tempo stesso, senza mai abbassare la guardia per continuare ad innalzare i livelli di sicurezza. In un periodo dedicato alle vacanze, al riposo e alla possibilità di godere serenamente degli affetti familiari e degli amici, il nostro richiamo, insieme alla Polizia di Stato e al Moige, al rispetto del Codice della Strada e alla massima attenzione in ogni momento del viaggio si fa sentire ancora più forte attraverso una comunicazione continua e costante negli spazi di infotainment autostradali. Ricordiamoci sempre che la regolarità e la sicurezza della circolazione dipendono anche - e soprattutto - dai nostri comportamenti e dal nostro senso di responsabilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA