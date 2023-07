18 auto su 100 hanno gomme non conformi, rischio incidenti

Sono 18 su 100 le vetture che hanno gli pneumatici non conformi. E in alcuni casi diventano 25 se si considera la mancata revisione. Sette veicoli su 100, poi, hanno gli pneumatici lisci, mentre su tre auto le gomme sono "danneggiate visibilmente", e per otto non sono omogenee. Se si guardasse ai risultati del campione sull'intero parco circolante italiano - che conta oltre 40 milioni di autovetture - sarebbero 8 milioni le auto potenzialmente pericolose a causa degli pneumatici non conformi.

Sono i risultati del progetto "Vacanze sicure" realizzato dalla Polizia stradale, Assogomma e Federpneus. La Polstrada ha effettuato 8865 controlli tra maggio e giugno 2023 nelle Marche, in Piemonte, in Valle D'Aosta, in Puglia, in Toscana e in Veneto. Usna combinazione tra diversi fattori come la scarsa manutenzione delle gomme, dei veicoli e la pessima condizione delle strade può portare all'incremento degli incidenti stradali con morti e feriti, come è stato sottolineato durante la presentazione dei dati dal direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti.

Secondo una proiezione, come spiegato dal direttore del servizio della Polizia stradale Filiberto Mastrapasqua, i dati dell'incidentalità relativi al 2023 sarebbero anche in aumento rispetto allo scorso anno. Le Regioni prese a campione in questa edizione di Vacanze Sicure, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia erano già state controllate negli anni pre-covid (2018-2019) e da allora ad oggi circolano sulle nostre strade milioni di veicoli in più che sono inoltre molto più vecchi. Le auto con meno di 10 anni di età presentano problemi ai pneumatici nella misura di 1 vettura su 5. Quelle che hanno più di 10 anni di età mostrano una frequenza ancor più significativa: 1 vettura su 3 ha problemi alle gomme. Negli ultimi dieci anni sono stati controllati nell'ambito del progetto Vacanze Sicure oltre 100.000 veicoli in tutta Italia e, a prescindere dalla regione indagata, i risultati relativi alle non conformità delle gomme sono stati sempre mediamente allineati. Se traguardassimo i risultati del campione sul parco circolante italiano, costituito da oltre 40 milioni di autovetture, si potrebbe stimare in 8 milioni di auto quelle che sono potenzialmente pericolose perché con pneumatici non conformi. Nelle regioni oggetto di indagine la media riscontrata di gomme lisce si attesta al 7% con significative variazioni tra la migliore, le Marche (3,72% del campione) e la peggiore la Puglia (10,70% del campione). Se è vero che nelle province pugliesi si raggiungono mediamente percentuali di pneumatici lisci particolarmente elevate, vedi ad esempio Lecce con il 23% delle auto controllate e Foggia con il 17%, è altrettanto vero che nella provincia di Taranto la percentuale scende drasticamente a meno dell'1%. Quest'ultimo dato si contrappone a quanto era stato rilevato nel 2019 (13%) che, grazie ad un'attività di controllo, aveva consentito di scoprire un commercio illegale di pneumatici usati di tipo invernale. Un chiaro esempio di come i controlli possano rappresentare un deterrente alle illegalità. "Prima di intraprendere un viaggio è fondamentale anche verificare che gli pneumatici siano in perfetta efficienza" dichiara Filiberto Mastrapasqua, direttore del Servizio Polizia Stradale. "Gli pneumatici sono l'unico punto di contatto del veicolo con la strada ed è importantissimo controllarne l'usura, la pressione e l'aderenza. Guidare con pneumatici non omologati e/o danneggiati, oltre ad avere una rilevanza dal punto di vista sanzionatorio, rappresenta un atto di irresponsabilità perché espone, ad un elevato rischio di incorrere in un incidente stradale. La sicurezza non va in vacanza, quando si è alla guida, tra le varie accortezze, prestiamo attenzione anche agli pneumatici, ne va della nostra ed altrui incolumità".

