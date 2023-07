Sicurezza stradale, parte la campagna di Polizia e Autostrade

Parte domani la campagna sulla sicurezza stradale realizzata da Autostrade per l'Italia in collaborazione con la Polizia di Stato e, per la prima volta, con l'alto patronato del presidente della Repubblica. "Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te" è il titolo della campagna rivolta soprattutto ai più giovani. La direzione dello spot è stata affifdata a Carmine Elia, regista della serie Mare Fuori, e Giacomo Giorgio è uno degli interpreti.

"La vera ricchezza delle persone - afferma il regista Carmine Elia - è il tempo, ma conquistare il tempo non significa correre. Significa guidare con prudenza e consapevolezza. La sicurezza sulle strade è importante perché la vita, ancor prima, è importante".

Alla versione televisiva sarà affiancato uno spot radio e cinque pillole video per il web, che raccontano attraverso diverse scene i comportamenti corretti da tenere alla guida: rispetto dei limiti di velocità anche in presenza di un cantiere, uso corretto delle cinture di sicurezza, i rischi del colpo di sonno e l'importanza di evitare l'uso degli smartphone al volante.

"Ora più che mai è doveroso concentrare tutti gli sforzi sulla sicurezza stradale, per non continuare a percorrere il tunnel della morte dopo aver oltrepassato quello del Covid", dichiara Daniela Stradiotto, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato. "3.100 persone, di cui tanti giovani, che perdono la vita sulla strada a causa di condotte di guida azzardate o pericolose, impongono un deciso rilancio degli sforzi delle parti interessate".

"La sicurezza delle persone che ogni giorno attraversano la nostra rete - afferma Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia - è per noi l'assoluta priorità: per questo lavoriamo con convinzione e tutti i mezzi a disposizione, a partire dalla comunicazione, per ridurre i livelli di incidentalità".