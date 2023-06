Kia ritira più di 30mila Suv Caren in India per aggiornamenti

La Kia ha annunciato oggi il ritiro dalle strade indiane di oltre 30 mila vetture del modello Caren, il suo best seller nel Paese. È la seconda volta che Suv viene ritirato, in questa occasione per un aggiornamento del software, dopo il primo richiamo nel febbraio del 2022.

Secondo il gigante automobilistico coreano, le vetture richiamate sono quelle prodotte tra il settembre dell'anno passato e febbraio di quest'anno. Nel comunicato in cui rende nota l'iniziativa, Kia ha spiegato di condurre test periodici sulle sue vetture e sui loro componenti per rispondere ai requisiti globali e ha anticipato che sostituirà gratuitamente il software delle unità che potrebbero averne bisogno.