Torino sperimenta il 5G per migliorare la sicurezza stradale

Utilizzare il 5G e un dispositivo intelligente di monitoraggio del traffico, Eyepert, per migliorare la sicurezza stradale e l'integrazione delle macchine autonome nell'ambiente urbano. E' quanto presentato oggi a Torino da Hipert, azienda che si occupa di Intelligenza Artificiale e fra le 8 finaliste della Call4Testing di Cte Next, la Casa delle Tecnologie Emergenti, nell'ambito del progetto europeo IPA5G. Il progetto ha dimostrato come, grazie alle basse latenze del 5, sia possibile effettuare una comunicazione in tempo reale tra il dispositivo Eyepert, che monitora e rileva persone e oggetti stradali, e l'auto a guida autonoma che può così ricevere informazioni fondamentali per garantire la sicurezza delle persone a bordo e in strada. Una dimostrazione è stata effettuata oggi alla presenza dell'assessora comunale all'Innovazione e Mobilità, Chiara Foglietta, che ha sottolineato come le nuove tecnologie rappresentino "uno strumento essenziale per rispondere a bisogni, consolidati o emergenti, e rendere le città più sicure e vivibili, contribuendo di fatto a migliorare il rapporto tra cittadini e PA. Questa sperimentazione - aggiunge - anticipa quanto stiamo per cominciare con il living lab diffuso del progetto ToMove, che prevede il co-sviluppo e la sperimentazione in campo di servizi innovativi di guida autonoma e connessa facendo avanzare la ricerca applicata da un livello prototipale a un livello consolidato in un ambiente reale e operativo".