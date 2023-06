Polizia locale e Aci Bari insieme per la guida in sicurezza

Tre giorni di Guida in Sicurezza per il Comando di Polizia Locale di Bari (dal 6 all'8 giugno) in collaborazione con l'Automobile Club di Bari e i Formatori ACI Ready2Go. Si tratta di un progetto dell'Automobile Club d'Italia che ha lo scopo di formare e sensibilizzare il personale delle Forze dell'Ordine su educazione stradale e sicurezza.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Bari, coinvolti oltre 130 Agenti della Polizia Locale di Bari. Nel corso della parte teorica sono affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale. La parte pratica, invece, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell'ostacolo.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI - Istat nel Comune di Bari nel 2021, si sono verificati 1.446 incidenti con 11 morti e 2.120 feriti. Nel 2020 rispettivamente 1.092; 12 e 1.605, con un costo sociale di 265.537.068 euro, pari a 214,83 euro per abitante.

"La formazione teorica e pratica alla guida dei veicoli di servizio è principio fondamentale per la sicurezza stradale.

Investire in tali attività, soprattutto coinvolgendo gli organi di polizia stradale in primis impegnati nelle attività di controllo, vigilanza e rispetto del Codice della Strada, significa garantire l'interesse pubblico per la tutela della pubblica incolumità", ha dichiarato il Generale Michele Palumbo, Comandante della Polizia Locale di Bari.

"E' importante che tutti sappiano affrontare in maniera corretta le insidie che possono capitare al volante della propria auto", ha affermato Francesco Ranieri, presidente dell'Automobile Club di Bari. "Oggi - ha aggiunto - siamo di fronte ad un nuovo concetto di mobilità che si basa, oltre che al rispetto dell'ambiente, sull'adozione di comportamenti corretti da parte di tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma anche quelli a cosiddetta 'mobilità leggera', sempre più utilizzati in città".