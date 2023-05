Asaps, nel fine settimana 30 morti sulle strade, 17 in moto

Sono trenta i morti registrati nel fine settimana sulle strade italiane secondo i dati provvisori registrati dall'Asaps (Associazione degli amici della polizia stradale): da venerdì alle 18 di oggi hanno infatti perso la vita 30 persone in incidenti stradali, 17 dei quali motociclisti. Si tratta - rileva l'Aspas - del numero record di vittime nei fine settimana del 2023.

Il ritorno del bel tempo ha infatti favorito gli spostamenti su tutte le arterie del paese, in particolare dei veicoli a due ruote.

Si segnalano anche 9 ragazzi morti nelle notti di venerdì e sabato. Altri 9 sono rimasti feriti, alcuni in modo molto grave.

Intanto salgono a 153 i pedoni travolti e uccisi sulle strade da inizio anno, 102 uomini e 51 donne: 71 avevano più di 65 anni. Mentre al 21 maggio scorso erano 48 i ciclisti morti sulla strada nel corso dell'anno.