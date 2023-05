Essilux e Onu insieme per promuovere la sicurezza stradale

EssilorLuxottica e l'inviato speciale delle Nazioni unite per la Sicurezza stradale hanno siglato una partnership per rafforzare l'impegno a promuovere l'importanza della vista per una guida sicura. Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che dopo l'appello delle Nazioni unite ai Paesi membri affinché garantiscano accesso a cure oculistiche a tutti gli utenti della strada in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030, EssilorLuxottica "ha messo a disposizione le proprie risorse e la propria esperienza nella cura della vista per supportare questa importante finalità". Come parte di questa collaborazione, dal 15 maggio, in occasione della settimana mondiale della sicurezza stradale patrocinata dalle Nazioni Unite, EssilorLuxottica lancerà una campagna di sensibilizzazione, che verrà lanciata nei punti vendita del gruppo. "Sensibilizzare i consumatori di tutto il mondo su questi temi è una responsabilità che sentiamo nostra e che condividiamo con i professionisti della cura della vista, nell'obiettivo di rendere le strade più sicure", commenta Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica. "Siamo all'inizio di un nuovo decennio di azioni concrete a supporto della sicurezza stradale e in questo senso possiamo svolgere un ruolo chiave a tutti i livelli, dalle autorità ai singoli cittadini", aggiunge Jean Todt, inviato speciale delle Nazioni unite per la sicurezza stradale, già numero uno della Ferrari di Formula uno e della Fia.