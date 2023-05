'Before Driving', la sicurezza stradale spiegata ai ragazzi

Il Comune di Frosinone ha concluso oggi la prima parte del progetto Before Driving, nato per prevenire e contrastare gli incidenti stradali provocati dall'uso di alcool e droghe. A realizzarlo è stato il personale della Polizia Locale in collaborazione con la Asl di Frosinone.

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati corsi di formazione per gli studenti degli istituti superiori del territorio, successivamente l'attenzione si è spostata verso ragazze e ragazzi delle scuole medie. Attraverso giochi e brevi lezioni sono stati spiegati i principi fondamentali in tema di sicurezza dei veicoli a due ruote ai giovani del Quarto Comprensivo "Campo Coni" e del Primo Comprensivo "Aldo Moro".

"Before Driving tratta il tema della prevenzione della incidentalità in modo nuovo, formando i giovani in modo tale da renderli protagonisti e non semplici destinatari della campagna - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli -.

Così facendo, il Comune di Frosinone intende promuovere stili di vita sani, sviluppando la coscienza critica dei più giovani sugli enormi rischi di condotte pericolose per sé e per gli altri". Per il sindaco va considerato che molti dei destinatari dei corsi, a breve avranno l'età per conseguire l'idoneità alla guida dei motocicli.